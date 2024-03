Amici 23 | primo guanto di sfida lanciato Sarah vs Lil Jolie su Like a Virgin di Madonna con tanto di coreografia VIDEO

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Serale di23 andrà in onda questo sabato sera, 23 marzo, e nel frattempo è statoildiche vedrà contrapporsie Lilsulle note didi...

Holden è il primo artista di Amici 23 ad aver conquistato due dischi d'oro FIMI con due inediti pubblicati: dopo Dimmi che non è un addio , è arrivata la certificazione per Nuvola .Continua a leggere (fanpage)

Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 19 marzo 2024, su Canale 5. Nell’appuntamento precedente con il daily del talent, abbiamo visto una sorpresa ... (tutto.tv)

Amici 2024, spoiler 1ª registrazione: Lil alle prese con Like a virgin di Madonna - Il daytime di Amici andato in onda il 19 marzo ha aggiornato il pubblico su una delle prove che gli allievi stanno preparando per la prima puntata del serale. Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto ...it.blastingnews

Michele Merlo, violata di nuovo la tomba del cantante - E' stata violata di nuovo la tomba di Michele Merlo, il cantante di "Amici" morto a 28 anni per un'emorragia cerebrale il 6 giugno del 2021. Non è la prima volta che vengono rubati gli oggetti - ...tgcom24.mediaset

Amici, Veronica Peparini: "Mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte" - Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle bellissime Ginevra e Penelope. Dopo il ballerino, anche l'ex professoressa di ballo di Amici ha deciso di tornare sui social per ...comingsoon