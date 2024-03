Amici 23 | girava la voce da un pò e nessuno ci credeva | l’indizio incredibile lanciato da Maria De Filippi sotto gli occhi di tutti

Claudio Baglioni, è morto Franco Novaro suo storico collaboratore. È il secondo lutto per il cantante romano dopo la perdita di Minotti - Oggi il popolarissimo cantante perde un altro collaboratore preziosissimo: Franco Novaro, noto anche come Franco tra gli Amici e i fan ... dopo Pesaro annuncia il ritiro e si concede il giro d’onore: ...leggo

Iris Di Domenico, la tiktoker star dei ragazzi. “Mi prendevano in giro per i balletti, se mi fossi arresa non sarei qui. Diciamo no al bullismo” - Da quel momento è come se io fossi cambiata dentro e tutto è cambiato anche intorno. Gli Amici, la famiglia, la mia agenzia, mi hanno sbloccato. È stato fondamentale però confrontarsi con l’esterno, ...ilsecoloxix

Alessio Giannaccari morto a 20 anni ad Amsterdam, forse travolto e ucciso da un treno. Amici sconvolti: «Era un ragazzo meraviglioso» - Non amava i social e per questo veniva un po' preso in giro dagli Amici, ma amorevolmente. Credeva tanto nell'Amicizia e proprio in questo periodo che stava in Olanda si era fatto sentire da mia ...leggo