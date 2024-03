(Di martedì 19 marzo 2024) I due amati professori della scuola dicarichi per la fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 8 marzo, Kumo e Nicholas si sono confrontati sulla decisione di Emanuel Lo in merito a chi portare al Serale. (comingsoon)

Amici , ecco cos’è accaduto nel daytime andato in onda su Canale 5 mercoledì 13 marzo. I preziosi consigli della squadra Cuccarini - Emanuel Lo Amici , questo pomeriggio è andato in onda un nuovo ... (361magazine)

Ad "Amici 2023" una sorpresa dolcissima per i ragazzi - Ad "Amici 2023" i finalisti hanno ricevuto un regalo speciale da parte dei loro professori. I docenti hanno infatti bendato cantanti e ballerini, per poi condurli sul grande palco del serale. Emanuel ...tgcom24.mediaset

Amici 23, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini pronti per il Serale: "Siamo molto affiatati e determinati" - Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo senza filtri Fervono i preparativi per il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. A guidare i ragazzi in questa nuova fase ...comingsoon

C’è un posto nel serale di “Amici” per Kumo, ballerino di Gaeta - Lorenzo parteciperà al programma al fianco di talenti come Petit, Holden, Marisol e Dustin nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ...latinaquotidiano