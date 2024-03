Ambiente – F de Gregorio Azione | “Il pino crollato all’Eur | il risultato dell’errata gestione verde A rischio l’intero patrimonio”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 19 marzo 2024) “Ennesima tragedia sfiorata qualche ora fa, all’incrocio tra viale Asia e viale Europa, a causa del crollo di un grosso, finito sulla carreggiata. Nella caduta l’albero ha abbattuto anche un semaforo e ferito lievemente una persona. Quanto accaduto questa mattina è ildell’incuria e di una cattivadelcittadino da parte dell’amministrche, nonostante promesse e spot, non riesce a mantenere in maniera adeguata le alberature esistenti. Anche alla luce di quest’ultimo episodio, ribadisco la necessità di controlli più approfonditi da parte del dipartimentosulle ditte impegnate nella cura del: si tratta di un bene comune da tutelare soprattutto per le generazioni future. Proprio per questo, nei ...