Amadeus | che palpata | quella mano birichina del sacerdote del Festival

(Di martedì 19 marzo 2024) Proprio vero che si nasce Barone Patanè e si muore Gino Cecchettin. Il Barone Patanè, Lino Banfi, quello della moglie in bianco l’amante al pepe, quello col figlio effemminato, Gianluca, che i paesani carogne chiamavano “Gianculino”, quello tutto “inchiappettamendi” e paccate su ogni culo femminile a tiro. Poi si cresce, si diventa potenti, sempre più potenti, si eredita Sanremo, ci si permette pure il lusso di snobbarlo, cioè di giocare al rialzo, all’insegna di quello slogan immortale, “perché io valgo”, valgo in soldi, e allora si rientra nei ranghi del politicamente corretto, si fanno iinclusivi, pentecostali, ci si converte al woke strategico. Ma guardatelo lì, l’detto Ama anni Novanta, guardatelo con la sua chioma fonata, da discoteca iberica e lo sguardo grifagno, guardatelo come non resiste davanti al notevole fondoschiena di ...

Puntata piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Al centro dello studio, con il conduttore Amadeus , Gabriella e Luca da Cagliari, in rappresentanza della ... (liberoquotidiano)

Sassari, musiche di Mozart e Busoni per il concerto di Pasqua curato dal Conservatorio - 42 KV252a di Ferruccio Busoni, lo Stabat Mater op. 138 di Joseph Gabriel Rheinberger e la Sinfonia in sol minore n°25 KV183 di Wolfgang Amadeus Mozart. L’orchestra, che sarà diretta da Mattia Rondelli ...unionesarda

Ascolti tv lunedì 18 marzo: vince Lolita Lobosco, il Grande Fratello in risalita con la “carneficina” - La fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri ha trionfato ancora sul Grande Fratello che, tuttavia, ha segnato una crescita tornato al 19,54% di share (lo scorso lunedì fu una débâcle con il 17,61%) : la ...libero

Come vedere Stasera c'è Cattelan in streaming dall'estero - Stasera c’è Cattelan è il late show di Alessandro Cattelan in onda in seconda serata su Rai 2. L’ex conduttore di X Factor, tra i nomi in pole per prendere il posto di Amadeus alla conduzione del ...ilsoftware