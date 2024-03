Alpinisti intrappolati | il salvataggio con elicottero a 2300 metri – Video

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Undocumenta l'operazine compiuta dai vigili del fuoco con l'di quota sul monte Mondolè, territorio di Artesina, nella provincia di Cuneo. Trebloccati su un canalone ghiacciato vengono tratti in salvo col verricello. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Elezioni europee, social bocciano candidatura Vannacci: no per 60% Così soffriamo il freddo, ecco perché succede: studio svela proteina ‘sensore’ “Non vuoi dire ‘io so’ fascista'”, scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì –Fuga col figlio 12enne su scooter rubato, muore in scontro con auto Caso Moro, esce libro: “Quel 9 maggio Cossiga e Paolo VI in ...

Paura per gli Alpinisti bloccati a 2300 metri: le immagini del salvataggio aereo - Tre escursionisti sono rimasti bloccati a un'altitudine di 2300 metri nel territorio di Artesina, nel Cuneese, sul monte Mendolè. I tre Alpinisti sono stati salvati in un'operazione in elicottero port ...la7

Alpinisti bloccati a 2300 metri sul Mondolè: il salvataggio spettacolare dei Vigili del Fuoco - I Vigili del Fuoco sono intervenuti con l'elicottero sul monte Mendolè ad Aresina nel cuneese, per portare in salvo tre sci Alpinisti rimasti intrappolati in un canalone. Lo spettacolare salvataggio ...tg.la7

Soccorritori di montagna, fra «esaurimento, flashback e pensieri suicidi» - Tre ricercatori svizzeri hanno condotto un'indagine fra i membri del Soccorso alpino svizzero: salvare vite lascia il segno.tio.ch