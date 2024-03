Alluvione | Bonaccini e Lepore in pressing sui rimborsi | “Le ordinanze non funzionano”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Bologna, 19 marzo 2024 – “Servono passi in avanti, servonoche funzionino. Noi vogliamo collaborare, ma dobbiamo trovare delle procedure che portino velocemente delle risorse sul territorio”. Matteoè tornato a muoversi insu Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post, che venerdì vedrà anche i sindaci della provincia.ha chiesto chiarezza a margine del summit sul Patto per il Clima assieme alla Regione, che si è tenuto oggi a Bologna. Ultimo dei tre incontri dopo Ravenna e Forlì-Cesena la settimana scorsa. Un momento per serrare i ranghi in vista del match col commissario e condividere il pacchetto di richieste da presentare in quell'occasione. Le criticità restano le stesse: le scarsissime domande di rimborso pervenute, l'esclusione al ...