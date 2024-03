Allergie respiratorie tutto l’anno? Come incidono cambiamento climatico e inquinamento

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – Lerappresentano un gruppo di patologie sempre più diffuso e insidioso. E sono destinate ad affliggere un numero sempre più consistente di persone. Walter Canonica, dirigente della Società italiana di Allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic) e senior consultant di Humanitas Milano ha affrontato il tema con Assosalute, sezione di Federchimica che riunisce le aziende produttrici di farmaci di automedicazione. FRAU MITIN BERLIN, 030513 WOMAN WITH POLLEN ALLERGY, BERLIN MAY 3RD, 2013 % ACTION 17125148 % Effetto primavera Sempre più coinvolti Un ruolo da accertare Le barriere Diagnostica corretta Pulizia degli ambienti Effetto primavera “La primavera – spiega il professor Canonica – è anche associata all’arrivo delle...

Per Lo Sport: tutte - Per chi soffre di Allergie respiratorie questo periodo dell’anno può invece rivelarsi parecchio fastidioso, data la fioritura di piante e arbusti. Non per questo bisogna rinunciare all’attività fisica ...gazzetta

Come capire se sei allergico a qualche cibo - Come si fa a capire se sei allergico a qualche cibo Scopriamo come capire l’intolleranza a un cibo L’allergia alimentare è una reazione naturale del nostro sistema immunitario che avviene dopo aver ...tuobenessere

Prevenzione fin dai primi mesi per costruire le barriere del microbiota - in quanto sicuramente esiste una predisposizione genetica alle Allergie, ma non solo – spiega l’immunologo Mauro Minelli – . Bisogna considerare che gli allergeni entrano nel nostro organismo anche ...quotidiano