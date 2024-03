Allenatore si fingeva una ragazza sui social per farsi inviare foto e video hard dai suoi giovani calciatori | arrestato

(Di martedì 19 marzo 2024) Un25enne, tecnico delleli di una società della Valpolcevera (Genova), è statocon l’accusa di violenza sessuale. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, dall’inchiesta è emerso che l’siuna ragazzina suipermandare via chatdissimi. Il tecnico – ora ai domiciliari – usava profili fake per agganciare minorenni sul web, che nella maggior parte dei casi erano istessi allievi. Faceva finta di essere una ragazzina e iniziava a scrivere aisu Telegram. I ragazzini, ignari di parlare con il loro ...

