Allegri sotto esame alla Juve ma la squadra è con lui | un giocatore ha confessato tutta la verità

(Di martedì 19 marzo 2024) Massimilianoha la piena fiducia dellamentre lantus, intesa come società, attribuisce la crisi di risultati agli stessi giocatori. Un componente della rosa avrebbeil proprio punto di vista sull'allenatore livornese.

Scollamento totale con la squadra, Allegri è da solo: “Si è rotto” - "Allegri non è più in grado di trasmettere qualche cosa ai giocatori". Non si tratta di un semplice giudizio, E' una sentenza definitiva.juvelive

Allegri è un dead man walking, ha senso tenerlo - L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...news-sports

Allegri sotto il fuoco della critica dopo la partita contro il Genoa - L'allenatore della Juventus, Max Allegri, è stato duramente criticato per la prestazione della sua squadra nella partita contro il Genoa. La squadra ha mostrato una mancanza di idee e di gioco, con mo ...informazione