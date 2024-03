Allegri Juve | futuro in bilico | la società ha paura di una cosa

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildiallaresta sempre più inperché nelle ultime settimane la squadra non sta rendendo come a inizio stagione Ildiallaresta sempre più inperché nelle ultime settimane la squadra non sta rendendo come a inizio stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lahadel crollo dei bianconeri e prima di parlare di rinnovo con il tecnico vuole avere la certezza di tornare a giocare la Champions League. Tutto rimandato al termine della stagione dunque tra l’allenatore livornese e il club.

