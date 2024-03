Allarme bomba al ministero della Cultura | evacuato il palazzo prima dell’arrivo di Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato

(Di martedì 19 marzo 2024) È scattato l’nella sede dela Roma, dopo che una telefonata segnalava la presenza di un ordigno nel. All’interno stava per cominciare un convegno cordato dal sottosegretario Gianmarco mazzi intitolato «Verso il primo codice dello spettacolo». Assente il ministro, Gennaro Sangiuliano, impegnato altrove. Al convegno erano attesi anche etoiledanza comeed. Tutte le persone presenti nell’edificio sono state fatte uscire e si trovano in strada in attesa che si concludano le operazioni di bonifica da parte delle forze dell’ordine. Leggi anche: Sangiuliano incorona ...

Il Ministero della Cultura è stato evacuato per un Allarme bomba . Tutti i presenti nell'edificio si sono riversati in strada per permettere le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine. ... (tg24.sky)

Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Entra in azione Saetta . Il primo cane robot in dot azione agli artificieri dei carabinieri in soccorso del ministero della Cultura , a Roma , dove si è diffuso il panico ... (dayitalianews)

Mistero al Ministero della Cultura. Il Ministro Sangiuliano: “Ho ricevuto minacce in lingua araba su Facebook” | VIDEO - Alta tensione al Ministero della Cultura, dove nella giornata di oggi 19 marzo 2024 è scattato un Allarme bomba. Il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, inoltre, ha fatto sapere di aver ...tag24

Ministero della Cultura a Roma, shock: Allarme bomba al palazzo - Nella mattinata di martedì 19 marzo, un intenso Allarme bomba ha messo in agitazione il cuore di Roma, precisamente al Ministero della Cultura, dove è scattata un’operazione di evacuazione di ...newsmondo

Roma, Allarme bomba al ministero della Cultura: evacuato il palazzo, artificieri in azione - Il ministero della Cultura è stato evacuato circa mezz'ora fa per un Allarme bomba. Tutti i presenti nell'edificio si trovano ora in strada mentre sono in corso le operazioni di bonifica da parte ...ilgazzettino