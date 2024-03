Alla Statale di Milano niente tasse per chi ha l’Isee sotto i 30mila euro | quasi la metà degli studenti ne potrà usufruire

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Un’università che sia “un ateneo pubblico, aperto e inclusivo che mira ad abbattere ogni barriera sociale all'accessoformazione e a valorizzare appieno le qualità di tutte le studentesse e gli": le parole di Marina Brambilla, prorettrice ai servizi per la didattica e glimanifestano l’identità che ladivuole assumere in tutte le sue forme. Dopo aver manifestato quest’inclinazione con scelte passate, come la decisione di offrire gratuitamente gli assorbenti alle studentesse, il cda dell’ateneo ha dato il via libera al nuovo piano che prevedeper gliIsee inferiore a. È stato infatti approvato il nuovo ...

L' Università degli Studi di Milano ha approvato una proposta per ampliare la no tax area , estendendola ai redditi fino a 30 mila euro . Questo significa che altri 8 mila studenti saranno esonerati

Dopo il parere favorevole del Senato del 12 marzo, il cda dell'ateneo ha dato il via libera al nuovo piano

Tariffe più alte saranno, invece, in vigore per redditi superiori ai 78mila euro.