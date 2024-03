Alla Reggia di Caserta riparte la seconda edizione di “Coltivare il futuro”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 19 marzo 2024). Il tema della gestione delle aree verdi, intesa come motore di un’economia turistica e culturale green al servizio del patrimonio culturale, è al centro di “il– Giardini Storici e Botanici: dgestionevalorizzazione culturale”, la convention giuntache è in programma il 22 marzodie il 12 e il 13 aprile con un doppio appuntamento a Procida e Ischia e due convegni a Villa Arbusto. Il progetto è programmato e finanziato da Regione Campania e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali per la realizzazione di azioni diffuse sulla competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale, a valere su ...