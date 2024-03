Alessio Giannaccari trovato morto ad Amsterdam | giallo sul 19enne di Lecce scomparso da sabato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Il corpo diè stato rioggi 19 marzo vicino ai binari della stazione della metropolitana Holendrecht ad. Dallo scorso 16 marzo iloriginario dinon dava più notizie di sé ai famiglia, che ne avevano denunciato la scomparsa. In Olanda il ragazzo lavorava come cameriere in un ristorante. Ancora ignote le cause della morte, su cui indaga la polizia olandese. Nelle ultime ore i genitori del, il padre imprenditore e la madre avvocata, erano partiti per, per poter seguire più da vicino le operazioni di ricerca del ragazzo. Da quando era, famigliari e amici avevano diffuso diversi annunci, nella speranza che qualcuno potesse averlo incontrato. Fino a questa mattina, ...