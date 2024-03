Alessio Giannaccari di Lecce trovato morto ad Amsterdam | era scomparso da giorni | il dramma dei genitori

Un 20enne di Lecce , Alessio Giannaccari , è stato trovato morto ad Amsterdam . Di lui non si avevano notizie da oltre una settimana. La sua foto era stata diffusa sui social dai genitori preoccupati ... (gazzettadelsud)

Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond: offerto il ruolo al 33enne, prenderà il posto di Daniel Craig - La star Marvel sarebbe stata scelta per prendere il testimone di Daniel Craig, per 15 anni nei panni dell'agente segreto inglese James Bond avrà un nuovo volto. Scelto il successore di Daniel Craig, ...leggo

Trovato morto Alessio Giannaccari, il giovane leccese che era scomparso ad Amsterdam - Ogni tentativo di ritrovarlo in vita è risultato, però, inutile: il corpo di Alessio Giannaccari, leccese di vent’anni, è stato ritrovato nei pressi dei binari della stazione metro di Holendrecht, ...tg24.sky

Alessio Giannaccari, cameriere di 19 anni trovato morto ad Amsterdam: era scomparso da sabato, giallo sulle cause - Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Alessio Giannaccari, il 19enne italiano scomparso ad Amsterdam lo scorso 16 marzo. Il giovane, di origine leccese, si era trasferito in Olanda per..ilmessaggero