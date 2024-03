Alessio Giannaccari | cameriere di 19 anni trovato morto ad Amsterdam | era scomparso da sabato | giallo sulle cause

(Di martedì 19 marzo 2024) Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di, il 19enne italianoadlo scorso 16 marzo. Il giovane, di origine leccese, si era trasferito in Olanda per...

Chi è Alessio Giannaccari, cameriere italiano scomparso e ritrovato morto ad Amsterdam - Alessio Giannaccari si era trasferito ad Amsterdam alcuni mesi prima per lavorare come cameriere in un ristorante. Il giovane era scomparso da sabato. L’allarme è stato diffuso attraverso i social ...tag24

