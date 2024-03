Alessio e Varrese ai ferri corti! Lite notturna nel post puntata | “Scendi dal piedistallo | non fare show | evitami”

Anita Olivieri e Paolo Masella eliminati , Massimiliano Varrese in finale . La serata di lunedì 18 marzo è stata ricca di colpi di scena ed è filata via agevolmente. La finale si... (leggo)

GF, le pagelle della puntata 45: l'ira di Alessio (5), Giuseppe stratega a metà (7) - Mancano solo 7 giorni alla finalissima di un'estenuante edizione del Grande Fratello e sul più bello sono andati via due dei concorrenti che da settembre ad oggi si sono spesi in liti e baci in - quas ...msn

Grande Fratello, sondaggio televoto del 21 marzo: Alessio Falsone verso l'eliminazione - Il sondaggio web sul televoto che prevede il coinvolgimento di Simona, Alessio e Federico vede al momento dominare ... ad avere la meglio è stato Massimiliano Varrese che ha conquistato così un posto ...it.blastingnews

Grande Fratello, Lezia Petris e la proposta hot a Perla Vatiero. Ecco cosa ha detto - Proposta a luci rosse di Letizia Petris a Perla Vatiero. Durante la puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello, la giovane fotografa abbracciando l'amica e credendo di non ...leggo