Alessandra Celentano beccata così da Kledi Kadiu fuori da Amici

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024)è stata ‘paparazzata’ lontana daproprio: la foto, condivisa da, ha colpito i follower.è una delle protagoniste didi Maria De Filippi. Fa parte del programma da oltre quindici anni e la sua presenza non passa inosservata. Infatti è sempre al centro della puntata, soprattutto per le discussioni che si accendono con gli altri professori. Non hanno, a quanto pare, lo stesso parere sui ballerini e questo è palese fin dalla sua primissima partecipazione in veste di professoressa di danza classica., ecco come è stata fotografata (Cityrumors.it)Ha però una certa sintonia con Rudy Zerbi: i due maestri hanno spesso un ...