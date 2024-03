Al teatro “Valentino” si rialza il sipario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildi Voghera, un tempoSociale, oggiGaravani in onore del famoso stilista, è stato riaperto il 26 novembre 2023 dopo quasi 40 anni di stop con un nome e una veste completamente rinnovata. Nella prima serata è stato messo in scena lo spettacolo “Una sera all’opera con” ideato e diretto dalla celebre ballerina Eleonora Abbagnato, in collaborazione con Daniele Cipriani. Questo momento era atteso da tutti i vogheresi da ben 37 anni, durante i quali il restauro dell’edificio era stato bloccato da innumerevoli intoppi tecnici e burocratici, oltre al grave problema di reperire i fondi necessari per i lavori. Finalmente, quando ormai la cittadinanza pensava di aver perso per sempre questo storico bene architettonico, nel 2018 è stato avviato il sospirato restauro. ...