Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 19 marzo 2024) Prende il testimone da Ted Neeley, con Anggun per Maddalena e Franke Hi-nrg per Erode, Feisal Bonciani è Giuda - Nella sequenza delle 39 frustate al Cristo le immagini di Gaza, dell'craina e di Navalny Torna al teatrodi Roma, per di più in pieno periodo pasquale dal 20 marzo al 7 aprile, il