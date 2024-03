(Di martedì 19 marzo 2024) “Ottimo. È gestito dal fratello die non si mangia pasta scotta. I prezzi sono buoni per la mediana e si mangia bene”. La visita di Maurizio G., da Bari, è stata positiva e lui ci ha tenuto a immortalarla su TripAdvisor. A pochi giorni dall’inizio di Supersex su Netflix – la serie sulla vita dellastar, trova un momento di notorietà ilno gestito da Tommaso, il fratello che nella serie televisiva è interpretato da Adriano Giannini e presso cuisi rifugia, giovanotto di belle speranze, a lavorare: è lì. A, che “scopre” e inizia a percorrere le strade dell’heros e del. L'insegnana doveha lavorato ...

Al ristorante di Rocco Siffredi a Parigi: "Tra quei tavoli ho scoperto la via del porno" - Rocco faceva il cameriere: "Chiedevo ai clienti dove si facesse il porno" “Ottimo ristorante. È gestito dal fratello di Rocco Siffredi e non si mangia pasta scotta. I prezzi sono buoni per la media ...gamberorosso

Pasqua da buongustai Ecco i menu dei ristoranti fine dining - Ancora in cerca di un indirizzo per un pranzo gourmet per Pasqua Tanti i ristoranti che per l'occasione propongono un menu dedicato, pronti ad ospitare nelle proprie sale i clienti il prossimo 31 mar ...italiaatavola

Supersex: Rocco Siffredi come simbolo di libertà - "Ci vuole una super forza per pensarsi liberi": intervista a Saul Nanni, Adriano Giannini e Jasmine Trinca, protagonisti di Supersex, serie Netflix che racconta la vita di Rocco Siffredi.movieplayer