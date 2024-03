Affitti sempre più difficili per i single | i dati città per città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – Tra le grandi, a sorpresa, non è Milano quella meno accessibile per chi è alla ricerca di un bilocale da affittare. Il primato in questo senso spetta infatti a Firenze. Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, ha infatti confrontato la cifra mensile che una persona dovrebbe allocare per l’affitto – ovvero non più del 30% del suo reddito medio netto – con il canone medio effettivamente richiesto per un bilocale nei grandi centri. I canoni nelle principaliA Firenze, infatti, il prezzo medio mensile richiesto per locare un appartamento con due stanze è di 1.066 euro, ma il budget per l’affitto a disposizione di unin media non ...