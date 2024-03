Affari Tuoi | Giada urla | Sedis! Finisce subito in disgrazia | gelo da Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) E venne l'ora del gioco dei pacchi, della nuova puntata di, ovviamente e rigorosamente in onda su Rai 1. Siamo nel regno di, in quello che è probabilmente il game-show più fortunato della televisione italiana: ogni sera, ascolti semplicemente da record. La puntata in questione è quella di martedì 19 marzo, dove a misurarsi con pacchi e sorte è Ilaria da Faedis, in provincia di Udine, ovviamente in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. La biondissimaè accompagna in quest'avventura dalla figlia,. Inizia il gioco ed è tutto un sorriso. Ma è uno degli inizi più terrificanti che, a memoria, si possano ricordare ad. Pronti, via, ecco un primo tiro drammatico: aperto e dunque vanificato il pacco da 200mila euro, secondo ...