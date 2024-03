Adesione bipartisan per l' accessibilità digitale | Ciocchetti | Autonomia e welfare

(Di martedì 19 marzo 2024) Il grado di esclusione è enorme nella vita reale ma anche in quella. E per comprenderlo basta un dato: solo il 2-3 per cento di app e siti è completamente accessibile alle persone con disabilità. «A vent'anni di distanza dall'introduzione della legge Stanca tanti siti pubblici e privati non possono essere fruiti. È un problema serio anche a livello europeo dove ci sono 80 milioni di disabili. L'vuol dire». Affermazioni del vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, Luciano(FdI) che ieri ha presentato l'intergruppo parlamentare per l'. Il raggruppamento ha ricevuto un'(22 tra deputati e senatori) e ha lo scopo di ...

