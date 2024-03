Addio a Joe Barone | uomo di raccordo tra due mondi Il ‘Viola Park’ il suo gioiello nella storia della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Tra gli atti dello stato civile dell’ottocento di Pozzallo, città di quasi 20.000 abitanti del libero consorzio di Ragusa in Sicilia, è facile imbattersi nel cognome ‘’, uno dei più comuni tra le pagine ingiallite dei vecchi documenti del luogo. È in questa città che il 20 marzo del 1966 è nato Giuseppe, detto Joe, direttore generale, morto il giorno prima del suo 58esimo compleanno,ricorrenza di una ‘festa del papà’ drammatica per i suoi quattro figli, accorsi all’ospedale San Raffaele di Milano e preparati al peggio ormai da ieri, quando il bollettino medicodefiniva “fuori luogo” ogni “previsione prognostica”.è stato ricoverato per tre giorni presso la terapia intensiva cardio-chirurgica ...