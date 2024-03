Addio a Joe Barone | il calcio è in lutto | messaggi di cordoglio da club | Lega e politica

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilitaliano e internazionale piange Giuseppe, detto ‘Joe’, direttore generale della Fiorentina, morto quest’oggi dopo essere stato ricoverato domenica scorsa al San Raffaele di Milano per un arresto cardiaco. Tante le reazioni e ididal mondo dello sport, ma anche da quello della, a partire dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola”, le parole del primo cittadino. “Ilitaliano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore – ha scritto invece il presidente dellaSerie A, Lorenzo Casini -. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e ...

