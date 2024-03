Addio a Joe Barone | direttore generale della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Joeè scomparso oggi all’età di 58 anni dopo un malore avuto domenica a Bergamo: lascia un vuoto immenso nel mondo del calcio Avrebbe compiuto 58 anni domani Joedg. Purtroppo è scomparso in seguito ad un malore avuto domenica scorsa a Bergamo mentre si trovava per assistere all’incontro dei viola contro l’Atalanta (partita poi rinviata viste le condizioni apparse subito critiche del). Laha così ricordato sul proprio sito ufficiale: Con un dolore profondo e immensa tristezza, laoggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. IlGiuseppe ...