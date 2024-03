Addio a Joe Barone | direttore della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024) Joegenerale italoamericano, è morto il 19 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. Avrebbe compiuto 58 anni il 20 marzo.era ricoverato in terapia intensiva dalla sera di domenica 17 marzo in seguito a un infarto acuto al miocardio che lo aveva colpito in albergo prima del match Atalanta-, poi rinviato. Accanto al dirigente nelle ultime oresua vita la famiglia: la moglie Camilla, i 4 figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella e anche il nipotino di soli 11 mesi. Assente il presidenteRocco Commisso, che era atteso al capezzale dell’amico per la giornata di mercoledì 20 marzo. In ospedaleera ‘attaccato’ a quella che viene definita ...