Adam Copeland Edge | “Non credevo che avrei lottato ancora dopo il mio ultimo match a Toronto”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 19 marzo 2024)ha debuttato lo scorso ottobre in AEW, lasciandosi alle spalle (e in WWE) il suo ringname di, ma continuando a portare avanti la gimmick della Rated R Superstar. Nel suo periodo alla corte di Tony Khan, l’ex WWE Champion ha cominciato un feud con il suo amico di lunga data, Christian Cage e domani notte i due lotteranno in I Quitvalevole per il TNT Championship del Patriarca. Parlando a TSN 1050,ha parlato del suo prossimo ritorno ache proprio nella città canadese il wrestler avevail suosotto le insegne della WWE. Nell’intervista, il canadese ha detto:“Ogni volta torno a casa, vero? L’ultima volta che hoa ...