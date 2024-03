Acerbi-Juan Jesus | si muove la Procura Federale | i passaggi

(Di martedì 19 marzo 2024) Laè ora delegata (nonché obbligata) a capire cosa sia successo realmente frain Inter-Napoli. Ecco come proseguirà l’iter, riportato da Sport Mediaset. IL CASO – Il Giudice Sportivo ha ritenuto, stamattina, che serva un approfondimento dellasulla vicenda dei presunti insulti razzisti di Francescoin Inter-Napoli. La palla passa quindi altoreGiuseppe Chiné, che fisserà già oggi gli appuntamenti per le audizioni dei due. Sport Mediaset aggiunge anche come laacquisirà le immagini. Non è escluso che possa anche voler sentire altre persone, oltre agli stessi ...

In Italia si dibatte ancora moltissimo del caso di presunto razzismo tra Acerbi e Juan Jesus: ora interviene la Procura FIGC . Inter-Napoli è ormai andata in archivio. Il Napoli è riuscita in quella ... (spazionapoli)

Il Procuratore fisserà già oggi gli appuntamenti con Acerbi e Juan Jesus - Lo scontro tra Acerbi e Juan Jesus per l'insulto razzista del nerazzurro al difensore del Napoli vive ore calde Le conseguenze per lo scontro tra Acerbi e Juan Jesus per l'insulto razzista del ...tuttonapoli

TMW - Biasin: "Il caso Acerbi-Juan Jesus non è calcio, non va banalizzata la situazione" - Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Rispetto a tutta questa faccenda c’è chi dice “ma smettetela, è andata così e buonanotte” ...napolimagazine

“Non c’è razzismo”: il club chiede la rettifica UFFICIALE - Non è un momento per nulla facile per il calcio europeo alle prese con il razzismo. In Italia la vicenda Acerbi-Juan Jesus sta riempiendo le pagine dei giornali sportivi e non. No al razzismo ...calciomercato