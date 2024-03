Acerbi-Inter | confronto avvenuto | il club ha preso una decisione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)dopo il fattaccio di-Napoli e le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus, è stato allontanato dal ritiro della Nazionale e oggi è stato ascoltato dall’. Ilnerazzurro avrebbe dovuto rilasciare un comunicato, ma secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi su Sky Sport non avverrà– Francescoè stato ascoltato dall’dopo le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante la sfida con il Napoli. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, ilnerazzurro dopo la chiacchierata con il difensore ha deciso di non rilasciare alcun comunicato: “neldi oggi ha ribadito all’che nelle sue parole non c’era alcun intento discriminatorio. ...