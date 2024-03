Acerbi | il rischio squalifica è alto | le alternative dell’Inter sul campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) La questione legata a Francescocontinua a tenere banco e la possibilità di una stangata è decisamente alta. Unache, se arrivasse, vorrebbe quasi sicuramente vedere finire in anticipo la stagione per il difensore. Restando sulle questioni di, l’Inter ha comunque diverse. ASSENZA DA COPRIRE – La possibilea Francescoporta l’Inter e Simone Inzaghi a fare, per forza di cose, valutazioni anche di. Si tratterebbe sicuramente di un’assenza pesante, ma forse non così tanto. La coperta, infatti, non è cortissima in difesa. La primissima alternativa sarebbe quella di vedere Stefan de Vrij al centro della difesa: l’olandese non ha disputato una buonissima partita (per usare un eufemismo) contro l’Atletico Madrid, ma ...