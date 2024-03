Acerbi | il giudice sportivo chiede l’intervento della Procura federale

(Di martedì 19 marzo 2024) Come volevasi dimostrare. Ilha deciso per un supplemento d’indagine a proposito dell’episodio di razzismo che ha coinvoltoe Juan Jesus durante Inter-Napoli. Nel dispositivo si legge: “Il, letto il referto del Direttore di gare, ritiene necessario che venga approfondito da parteper riferire a questo, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatoreSoc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatoreSoc. Internazionale Francescocirca eventuali espressioni di discriminazione razziale proferita da quest’ultimo nei confronti del calciatore ...

Acerbi-Juan Jesus, Pistocchi durissimo. Forgione: "Il doppio della pena per la viltà" - Se la Procura Federale non ha trovato immagini-tv che possano avvalorare la tesi di Juan Jesus o quella di Acerbi, per consentire al giudice Sportivo di sentenziare, la storia si chiuderà con un non ...areanapoli

Caso Juan Jesus-Acerbi, il giudice Sportivo chiede un approfondimento della Procura Figc - La notizia era nell’aria e ora è arrivata la conferma: il giudice Sportivo ha annunciato la necessità di un approfondimento delle indagini sul caso delle farsi a sfondo razziale che Francesco Acerbi ...calcioatalanta