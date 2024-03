Acerbi e Juan Jesus ascoltati dal procuratore Chinè | fissata la data dell’audizione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 19 marzo 2024) Il casoha bisogno di ulteriori informazioni per essere chiarito.lain cui sarannoi due giocatori. Durante Inter-Napoli di domenica sera, si sarebbe verificato un’episodio di razzismo da parte di Francesconei confronti di. Il caso però diventa sempre più fitto, visto che le versioni raccontate dai due sono discordanti. Per questo motivo, il Giudice Sportivo ha deciso di passare la palla alla Procura Federale. IlFederale, Giuseppe, si appresta ad ascoltare entrambi i giocatori, per tirare poi le somme sulla vicenda. È statalain cuie ...