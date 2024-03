Acerbi da Marotta | dietrofront sulla multa! Inter | doppio fastidio ? TS

(Di martedì 19 marzo 2024) Tra oggi e domani Francescoincontrerà in sede Beppeper parlare della situazione nata a-Napoli. Il club nerazzurro, racconta Tuttosport, si è infastidito per due volte nella giornata di ieri. INCONTRO ? Dopo essere ritornato dalla Nazionale,tra oggi e domani sarà convocato in sede da Beppeper parlare del fattaccio di-Napoli e delle presunte frasi razziste proferite contro Juan Jesus. Il club nerazzurro, dopo il comunicato della Figc, che annunciava l’esclusione del difensore dal ritiro di Roma, ha lanciato una sua nota spiegando come la società, prima di prendere delle misure, farà un confronto con lo stesso. Ma la giornata di ieri, ha infastidito l’per due dichiarazioni, certamente evitabili. ...

Come a voler arginare le polemiche prima ancora che potessero prendere il largo, così Francesco Acerbi non ha perso tempo e si è... (calciomercato)

Acerbi, Juan Jesus e il razzismo: adesso è guerra social - Ovvio, solo un modo per prendere tempo e non multarlo. Marotta, l'ad nerazzurro, ha già sentito la versione di Acerbi. Umberto Calcagno, leader dei calciatori, fa la colomba: «Non strumentalizziamo ...ilmattino

Tuttosport - Allegri, la Champions e poi vediamo - Le voci su Motta però si fanno insistenti. Il caso - "Acerbi, dì la verità e batti il razzismo": gli insulti a Juan Jesus costano la Nazionale al difensore dell'Inter che adesso rischia anche una maxi ...tuttojuve

L'Inter crede ad Acerbi e non lo multa: pronta strategia difensiva in caso di squalifica - L’Inter crede ad Acerbi. Non lo multa. Ma lo convoca per «un confronto al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera (domenica, ndr)», come è ...tuttonapoli