Acerbi a rischio stangata | due strade! Gli scenari della Procura ? CdS

(Di martedì 19 marzo 2024) Continua a tenere banco il caso Francesco. Ieri nuove accuse tra lui e il brasiliano Juan Jesus. Il Corriere dello Sport ipotizza glilegati all’eventuale squalifica del difensore dell’Inter. LA GIORNATA ? Non si placa la querelle-Juan Jesus, avvenuta nella notte di Inter-Napoli. Ieri, il difensore nerazzurro è stato escluso dal ritiroNazionale dopo aver avuto un colloquio con il CT Luciano Spalletti e i compagni. Poi nel pomeriggio, direttamente dalla stazione centrale di Milano, si è pronunciato davanti ai giornalisti negando assolutamente la presunta pronuncia di frasi razziste nei confronti di Juan Jesus. Pronta la replica del difensore del Napoli, che ha risposto per le righe con un post su Instagram. In mezzo, i comunicati di Figc e Inter e l’avvio delle indagini da parte ...

IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Riflettori sempre accesi sulla lotta al razzismo, nel segno della chiarezza e del rispetto reciproco" - Il difensore brasiliano è stato artefice di un’ottima prestazione ed ha difeso inoltre i suoi diritti segnalando all’arbitro La Penna un insulto razzista rivoltogli da Acerbi che gli ha detto “negro”.napolimagazine

PRIMA PAGINA - Tuttosport:"Acerbi, di' la verità e batti il razzismo" - Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando dell'insulto razzista di Francesco Acerbi rivolto a Juan Jesus ...tuttonapoli

Bargiggia: “Per me Allegri va esonerato, non capisco perché non schieri il tridente” - Dov’è la differenza Se venisse stabilito che Acerbi ha offeso Juan Jesus a sfondo razziale rischia ben 10 giornate di squalifica”. “L’INTER POCO BRILLANTE IN QUESTA FASE” – “L’Inter conferma di non ...tuttojuve