Accumulare energia in pochi nanometri | la ricerca internazionale guidata da Unipi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pisa, 19 marzo 2024 – Una tecnologia innovativa per produrre condensatori robusti, flessibili e a basso costo, capaci diine posizionabili su ogni tipo di substrato, anche flessibile. Lo studio del team del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa coordinato da Giuseppe Barillaro è stato condotto in collaborazione con il Surflay Nanitec GmbH di Berlino e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, ed è stato pubblicato su Advanced Materials (link), la rivista più prestigiosa nel settore della scienza dei materiali. “Un condensatore - spiega Giuseppe Barillaro - è in grado di immagazzinarein un materiale isolante posto tra due conduttori metallici. La sua capacità aumenta al diminuire dello spessore del materiale ...