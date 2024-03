Accordo tra Blacks ed E-Work OraSì | nessuno ’sconto’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) E-festeggiano il ‘Week end del Basket Faentino’. Nel fine settimana entrambe giocheranno in casa in giorni differenti (evento più unico che raro) e così le società hanno deciso di premiare i loro abbonati, permettendo di assistere gratuitamente alla partita dei cugini o delle cugine. I primi a scendere in campo saranno i, che giocheranno sabato alle 20.30 al PalaCattani contro la General Contractor Jesi, mentre domenica alle 18 toccherà all’E-che ospiterà La Molisana Campobasso al PalaBubani. Per usufruire della promozione, basterà esibire alla biglietteria del PalaCattani o del PalaBubani l’abbonamento ai Raggisolaris o al Faenza Basket Project e si avrà un biglietto omaggio. Questa è la prima collaborazione stagionale tra le due società, ma già in estate l’E-decise di ...