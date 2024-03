Accerchiata da una baby gang | 17enne si salva grazie al braccialetto anti-stupro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) 19 marzo 2024- Molestata e circondata da unamentre rientrava a casa in treno, sial bracciale. Vittima dell’aggressione Valentina, 17 anni. Con un’amica trascorre una giornata a Milano, poi il rientro a casa, nella provincia di Brescia. Il vagone in cui si siede Valentina è tranquillo, poco affollato. Decide di ascoltare un po’ di musica quando fa ingresso unacon il chiaro intento di aggredirla e toccarla ripetutamente. Il provvidenziale ingresso di un’altra persona distrae per un attimo la, permettendo a Valentina di agire. La ragazza ha infatti a disposizione un importante alleato, piccolo ma efficace: si tratta di WinLet, un dispositivo elettronico che si aziona con facilità, ...