Abodi | «Con Barone tante discussioni sul calcio italiano»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Le parole di Andrea, Ministro dello Sport e dei Giovani, dopo la notizia della morte di Joe. Tutti i dettagli Andrea, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha ricordato Joecon un comunicato ufficiale dopo la notizia della morte del dirigente della Fiorentina. PAROLE – «Grande e profondo dispiacere per la morte di Joe. È il sentimento che provo in questo momento, dopo aver sperato in un miracolo. Se n’è andato in un modo così improvviso e inaspettato che risulta difficile rendersene conto. Abbiamo trascorso ore e ore al telefono, ci siamo mandati una quantità di messaggi e confrontati cosìvolte, uno di fronte all’altro, per parlare del presente e del futuro del, della crisi del nostro sistema, ...