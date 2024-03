Abi | norme permettano l' aiuto alle imprese in difficoltà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L'autorità bancaria europea dovrebbe rivedere lesul default per eliminare il "paradosso" che vede le banche impossibilitate ad "aiutare il cliente in" spalmando il debito su più anni, perchè così facendo gli renderebbe "molto più difficile la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti". E' quanto afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini nell'intervento a 'Credito e finanza 2024" rilevando come "le banche sono soggette a disposizioni di vigilanza di matrice europea che scoraggiano la concessione di facilitazione nel rimborso del debito (come ad esempio le moratorie)". L'applicazione di tali misure comporta infatti la classificazione dell'impresa beneficiaria in forborne o, addirittura, in default". Sabatini ha ricordato infatti come le flessibilità introdotte nella pandemia dall'Eba siano state revocate nel 2021. Il dg indica quindi ...