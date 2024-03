A Roma Sud c' è una pasticceria che offre una delle migliori colazioni della città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 19 marzo 2024) Quando ha aperto le porte nel 2016, in un locale piccolo e stretto di viale Marconi, Café Merenda si presentava come unapiuttosto tradizionale: attingendo al suo personale album dei ricordi, Chiara Caruso sfornava torte dal gusto casalingo fatte con grandi materie prime. Oggi, che la sede è cambiata, questa insegna diha decisamente una marcia in più e regala una grandissima colazione. Café Merenda, nuova sede e grande svolta Siamo in zona Ostiense, la mecca dei buongustai diSud. Dalla fine del 2022 Chiara ha scelto questo spazio all’angolo di via del Gazometro come nuova casa. Un posto confortevole, dal servizio sempre cordiale: si viene per un cappuccino e si rimane a chiacchierare per un’ora. Le torte da credenza sono sempre stata il fiore all’occhiello dell’artigiana, le opzioni salate per il brunch una ...