A Rita Lofano il Francigena Fidenza Award | Il giornalismo non è una professione | è un mestiere artigianale

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - "Credo ci siano due pregiudizi da sfatare: si dice spesso che ilè una, io credo invece che sia une un lavoro. Inoltre viene considerato lontano dalla cultura, perché i giornalisti parlano e scrivono di tutto senza sapere nulla. Ma io penso esattamente il contrario: quando un giornalista racconta i fatti del mondo, questi restano dentro di lui". Lo ha detto, direttore di AGI, tra i vincitori del "" per le agenzie di stampa, insieme al presidente del gruppo editoriale Adnkronos, Giuseppe Marra, e al direttore di Askanews, Gianni Todini. "Io credo ci sia bisogno di una narrazione accurata per descrivere i cammini, una necessita' di ...

