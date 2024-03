A Pisa il Tour itinerante dell’UGL sulla partecipazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Mercoledì 20 marzo alle ore 11.00, in Piazza Vittorio Emanuele, a, si terrà la tappa delper l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è”, a bordo di un autobus, per promuovere ladei lavoratori alla gestione delle imprese. Il, che sta a

‘Mazzeiweek‘ parte stasera da Lucca - Il Tour del ‘Mazzeiweek 2024’ fa tappa a Lucca per commemorare Filippo Mazzei, figura storica legata alla rivoluzione americana. Eventi culturali e dibattiti sulla tolleranza in programma, culminanti ...lanazione

Cineproiezioni in quota per la primavera in notturna sulle Mura Pisane - Si prepara una primavera tutta da vivere sulle Mura di Pisa, il camminamento in quota che collega piazza dei Miracoli ai lungarni e che permette di ...gonews

Scoperti due finti carabinieri in Tour per le province d'Italia accusati di aver compiuto una serie di truffe anche a Verona - Le indagini della squadra mobile di Ancona, secondo quanto riferito da AnconaToday, avrebbero infatti permesso di scoprire che il capoluogo dorico sarebbe stata la prima tappa di un Tour effettuato ..veronasera