A Paestum la Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell’Agricoltura

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 19 marzo 2024) Lasi svolgerà adal 5 al 7 aprile 2024 al Next (Ex Tabacchificio – via Cafasso 21). Ingresso libero. CAPACCIO-. Sarà la Città dei Templi ad ospitare la prima edizione del MAGMA, la. Un grande salone fieristico-espositivo nel cuore di