A mio padre e a tutti i papà che da lassù continuano a guidare i nostri passi

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilnon è il detentore della Legge, non sa quale sia il senso ultimo del mondo, cosa sia, in ultima istanza, giusto e ingiusto, ma sa mostrare attraverso la testimonianza incarnata della sua esistenza che è possibile – è sempre ancora possibile – dare un senso a questo mondo, dare un senso al giusto e all’ingiusto. Il compito della testimonianza paterna è, infatti, quello di rendere possibile un senso del mondo. Ma è anche quello di trasmettere il desiderio da una generazione all’altra, di trasmettere il senso dell’avvenire; non tutto è già stato, non tutto è già stato visto, non tutto è già stato conosciuto. Ereditare non è solo ricevere un senso del mondo, ma è anche la possibilità di aprire nuovi sensi del mondo, nuovi mondi di senso. Nel capo del gruppo s’incarna sempre iltanto temuto, il gruppo vuole essere dominato da una ...

Un Giovane la sera di sabato 16 marzo a Bardello, in provincia di Varese, ha trova to un portafogli pieno di soldi fuori da un bar tabacchi e lo ha subito consegna to ai carabinieri: "Mio padre è ... (fanpage)

Tallulah, figlia di Bruce Willis, rivela la diagnosi di autismo: “Ha cambiato la mia vita” - Quando i segnali si fecero più acuti, lei la prese a livello personale e pensò che il padre avesse perso interesse in lei per via della nuova famiglia che si era fatto con la moglie Emma Heming Willis ...repubblica

Ciao papà! - “Non siamo qui a curare l’ansia dei parenti”. Questo mi fu detto il 18 marzo 2020, ultimo giorno che vidi mio padre alla finestra di una Rsa, quando ebbe inizio “l’incubo nell’incubo”, una solitudine ...lospiffero

Festa del papà, frasi di auguri (e le canzoni) da dedicare il 19 marzo. Perché in Italia si festeggia il 19 marzo - Tra me e mio padre non esisteva il ciao. Esistevo io che gli saltavo al collo e lui che sorrideva. E la sua mano posata sulla mia spalla a darmi protezione (Fabrizio Caramagna) Non è la carne e il ...quotidianodipuglia