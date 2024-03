A governare era la sua pochette Lo schiaffo della Meloni a Conte su Zelenski

ALL'ITALIA SERVE UNO STRUMENTO PROGRAMMATICO DI MEDIO LUNGO PERIODO - Nel DEF il governo indichi le linee guida di un Piano per il riassetto ... Un atto giuridicamente vincolante per tutti gli Stati Membri che questa volta va ben al di là della individuazione di archi e ...quotidianodelsud

Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto, rischio escalation. Su politica estera governo coeso, condanniamo elezioni farsa russe» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Senato per tenere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. La premier si è intrattenuta per fare qualche ...leggo

Aeronautica-Agenzia Spaziale-Governo: un tridente per dare opportunità ‘cosmiche’ alle aziende - Convegno a Milano sulla Space Economy, nel 2030 giro d'affari previsto di 1.000 miliardi, oggi sono meno della metà (470) ...dire