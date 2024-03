A Cascina I fiori hanno sempre ragione di Roberta Schira

(Di martedì 19 marzo 2024)19 marzo 2024- Giovedì 21 marzo alla Biblioteca comunale si terrà l’incontro con la scrittriceper la presentazione del suo libro “I”. Modera e dialoga con l’autrice la giornalista Simona Giuntini.ha scritto un esordio che fa sognare. Un romanzo importante, in tempi in cui la serenità sembra così lontana. Una storia che riconsegna la voglia di vivere e sorridere, nonostante tutto e tutti. A volte basta trovare un ingrediente speciale per ricucinare la propria vita. A volte, per rinascere, si può iniziare da un libro. “I” vede protagonista una chef, e racconta una storia di ...

Torino – E’ aperto il più grande campo di tulipani. “Un mare di fiori”: ecco come entrare gratis - Torino – E’ aperto il più grande campo di tulipani “Un mare di fiori”: ecco come entrare gratis Farmacia online viagra E’ stati realizzato il primo e più grande giardino di bellissimi tulipani in ...torinonews24

Shirin Tulipani 2024, campo you-pick a Ornago - Per il quarto anno consecutivo riapre i battenti il grande campo di tulipani Shirin di Ornago (Monza e Brianza): Shirin apre i battenti sabato 23 marzo 2024 e resta aperto fino al termine della ...mentelocale

