50 anni fa i superconduttori si stavano riscaldando

(Di martedì 19 marzo 2024): 50di avanzi e progressi La superconduttività, fenomeno in cui alcuni metalli perdono completamente la loro resistenza elettrica, potrebbe essere rivoluzionaria se non richiedesse temperature estreme. Ogni superconduttore ha una temperatura di transizione sopra la quale diventa conduttore normale, di solito vicina allo zero assoluto. Tuttavia, scoperte recenti mostrano metodi per alzare la temperatura di transizione. Continui progressi nel settore Nel 2018, fisici hanno scoperto che un composto di lantanio e idrogeno, soggetto a pressioni estreme, presentava superconduttività fino a circa -20°C, la temperatura più alta finora registrata per un superconduttore.